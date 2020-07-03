***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.07.2020 16:49
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II– Emerging Markets Bond 76.553.107,07 USD 971,5 19,27 USD 18.720,86 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854410
BIST
17:56115.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.107,96
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:566,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:567,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:56392,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 392,00
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.292.154
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.768.418
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|2.951.958
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.891.451
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,50
|26.489.790
|% -8,83
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|KRDMA
|4,74
|32.064.295
|% -5,95
|
|CMENT
|25,00
|12.929.935
|% -5,94
|
|THYAO
|11,91
|1.025.661.026
|% -2,85
|
|GARAN
|8,21
|824.818.931
|% -1,79
|
|KARSN
|3,47
|821.885.406
|% 5,15
|
|ODAS
|2,59
|797.132.945
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|737.190.385
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|703.336.392
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|737.190.385
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|711.288.992
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,06
|355.874.955
|% 3,92
|
|ODAS
|2,59
|797.132.945
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5343
|8,5771
|% 0,17
|
|Frank
|7,2383
|7,2819
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
Seans Raporu
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