***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.08.2020 15:23
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi FundsII – U.S. High Yield Corporate Bond 64.920.713 USD 1.363,64 13,95 USD 19.022,72 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865985
BIST
16:451.046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -46,06
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:457,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,2417
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:458,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 0,3050
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6817
En Düşük
8,3315
16:45483,82
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 22,04
|Açılış
|: 483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
483,90
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.022.081
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.645.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.379.224
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.412.305
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.197.364
|% 9,91
|
|TUCLK
|5,04
|4.195.447
|% -10,00
|
|AKMGY
|38,70
|1.198.342
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.469.368
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.859.219
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.172.239
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.225.069.552
|% -3,10
|
|SISE
|5,90
|994.368.342
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|ASELS
|15,76
|899.373.671
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|ODAS
|2,17
|553.077.197
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|452.455.222
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,77
|752.692.787
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5659
|9,6139
|% 3,83
|
|Frank
|7,9838
|8,0319
|% 3,34
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|
Seans Raporu
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17:00KUYAS
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 2 kaybederek (% -3.35 ) 1, 187
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16:58XU100
Endeks 1, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 98 altında . İşlem hacmi 19, 566.00 milyon TL de
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16:58DYOBY
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