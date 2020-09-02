***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
02.09.2020 14:06
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II– U.S. High Yield Corporate Bond 69.808.442,97 USD 1.363,64 14,19 USD 19.349,99 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872930
BIST
13:541.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:547,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:548,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:54467,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 467,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.791.895
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|519,00
|10.641.257
|% -8,30
|
|DOGUB
|4,38
|62.600.659
|% -7,40
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,86
|606.935.544
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|435.205.295
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|390.824.532
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|202.968.225
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,92
|83.332.437
|% 8,24
|
|PETKM
|3,98
|349.657.138
|% 0,51
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3807
|7,3839
|% 0,22
|
|Euro
|8,7555
|8,7611
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8363
|9,8856
|% 0,09
|
|Frank
|8,0773
|8,1260
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|