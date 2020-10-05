***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.10.2020 14:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi FundsII - Global High Yield 8.204.808,68 USD 136,86 124,55 USD 17.046,04 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878200
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,98
|Açılış
|: 477,85
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7622
|7,7671
|% 0,12
|
|Euro
|9,1485
|9,1570
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0420
|10,0924
|% 0,35
|
|Frank
|8,4477
|8,4986
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0642
|2,0745
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|13,75
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem