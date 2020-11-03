***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.11.2020 15:21
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II– U.S. High Yield Corporate Bond 55.437.906,63 USD 1.363,64 14,24 USD 19.418,18 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885768
BIST
16:421.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:428,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:429,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1710
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:42522,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,51
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|243.479.230
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.495.253
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.047.052.240
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,22
|1.045.487.150
|% -5,57
|
|PETKM
|4,23
|1.045.161.089
|% 3,17
|
|TSKB
|2,32
|891.661.513
|% -9,02
|
|GARAN
|6,64
|796.649.628
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|891.661.513
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,22
|1.045.487.150
|% -5,57
|
|PETKM
|4,23
|1.045.161.089
|% 3,17
|
|DOHOL
|2,42
|473.802.466
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|590.615.666
|% 1,57
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5307
|8,5354
|% 1,13
|
|Euro
|9,9880
|9,9943
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,0607
|11,1162
|% 1,77
|
|Frank
|9,2894
|9,3454
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 1,06
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,36
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.452
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,15
|40,15
|1,18
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
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16:56ATSYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 890 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 79 artarak (% 0.14 ) 1, 248
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16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, PETKM
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16:55XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 15, 829.00 milyon TL de
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16:55CEOEM
Yüzde 5.94 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 999, 681 adet işlem