***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.12.2020 13:58
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 58.647.504,01 USD 1.363,636 14,77 USD 20.140,9 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891728
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 461,50
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|335.172
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.660.107
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,25
|20.734.241
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,50
|9.777.819
|% -6,29
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,30
|992.615.096
|% 2,88
|
|GARAN
|9,01
|971.734.159
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|THYAO
|12,31
|747.528.367
|% 1,15
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|571.733.191
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|570.566.140
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|378.606.898
|% 6,50
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8380
|% 0,32
|
|Euro
|9,4880
|9,4929
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3714
|10,4234
|% -0,92
|
|Frank
|8,7608
|8,8136
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:26TUCLK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 005 adet işlem
-
15:25TAVHL
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 255, 038 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GUBRF
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.08 ) 1, 199
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SNKRN, SILVR, YAPRK, YYAPI, UMPAS, BRYAT, RODRG, ROYAL, KRVGD