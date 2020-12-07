***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.12.2020 13:58
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 8.338.670,1 USD 136,861 132,2 USD 18.093,02 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891730
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 461,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|334.868
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.642.029
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,20
|20.730.827
|% -7,81
|
|KENT
|430,00
|9.627.697
|% -7,69
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.208.297.797
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,35
|971.659.336
|% 2,94
|
|GARAN
|8,99
|966.807.583
|% -1,32
|
|DOHOL
|2,82
|856.413.508
|% -1,40
|
|THYAO
|12,32
|745.833.560
|% 1,23
|
|PETKM
|5,02
|3.208.297.797
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|570.134.170
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|856.413.508
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.713.418
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|377.745.375
|% 6,50
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8368
|7,8384
|% 0,33
|
|Euro
|9,4887
|9,4943
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,3697
|10,4217
|% -0,93
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,35
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,11
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-13,64
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-6,60
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GUBRF
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.08 ) 1, 199
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SNKRN, SILVR, YAPRK, YYAPI, UMPAS, BRYAT, RODRG, ROYAL, KRVGD
-
15:24
ROYAL, ATEKS, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:24
ARTI, DIRIT, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında