***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.02.2021 18:26
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 81.825.241,79 USD 971,503 21,14 USD 20.537,573 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907293
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05421,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,57
|Açılış
|: 421,64
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.251.144
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.021.588
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.873.660
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.247.937
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.098.751
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.437.621
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.784.045.727
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.864.787.752
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.438.456.942
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.258.445
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|982.895.039
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.784.045.727
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|731.443.569
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.160.679
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.258.445
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|982.895.039
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1659
|7,1701
|% -0,45
|
|Euro
|8,6133
|8,6190
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7440
|9,7928
|% -0,67
|
|Frank
|7,9256
|7,9734
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9014
|1,9110
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-3,40
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|58,61
|58,61
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
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17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
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17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337