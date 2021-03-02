***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
02.03.2021 11:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 50.732.345,65 USD 1.363,636 15,35 USD 20.931,81 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914444
BIST
11:471.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:477,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0358
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:478,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:47403,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 403,62
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.798.159
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,65
|690.203.162
|% 5,82
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|KOZAL
|131,00
|596.327.509
|% -3,89
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|188.607.652
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|PETKM
|5,43
|463.112.545
|% 0,93
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3272
|7,3318
|% 0,49
|
|Euro
|8,7995
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1127
|10,1634
|% -0,09
|
|Frank
|7,9182
|7,9659
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9401
|1,9498
|% 0,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-2,94
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|