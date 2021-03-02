***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
02.03.2021 11:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 8.286.462,17 USD 136,861 138,83 USD 19.000,41 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914445
BIST
12:051.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:057,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0627
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:058,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:05406,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,11
|Açılış
|: 406,32
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.088.519
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,97
|3.121.749.875
|% 8,48
|
|KOZAL
|131,50
|943.236.374
|% -3,52
|
|PGSUS
|93,75
|795.211.068
|% 5,93
|
|EKGYO
|2,36
|663.956.785
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,02
|663.087.551
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,36
|663.956.785
|% 0,43
|
|THYAO
|14,97
|3.121.749.875
|% 8,48
|
|SKBNK
|1,38
|215.149.712
|% -1,43
|
|PETKM
|5,43
|520.283.638
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,02
|663.087.551
|% 1,74
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3544
|7,3587
|% 0,86
|
|Euro
|8,8300
|8,8367
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1523
|10,2032
|% 0,30
|
|Frank
|7,9539
|8,0018
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% 0,60
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,53
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
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12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, DOHOL, KOZAL
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12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.11 ) 1, 336
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOZDE, DAGHL, VAKFN, SUMAS, UFUK, KENT, DYOBY, KONTR, ROYAL
-
12:21
HATEK, SUMAS, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:21
DIRIT, SEYKM, KOZAA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında