***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.04.2021 13:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 50.535.073,59 USD 1.363,636 15,34 USD 20.918,18 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923776
BIST
14:431.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,09
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:438,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0490
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:439,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:43456,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 456,09
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:43
|CEOEM
|6,60
|44.433.821
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|129.998
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.911.731
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.561.401
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.213.732
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.630.546
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|858.728.864
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,30
|750.961.057
|% 2,20
|
|THYAO
|12,83
|596.770.057
|% 0,55
|
|GARAN
|6,74
|593.682.088
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,44
|562.734.666
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,97
|858.728.864
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|259.615.764
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|108.769.741
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|128.526.898
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|593.682.088
|% -0,74
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1750
|8,1772
|% 0,60
|
|Euro
|9,7213
|9,7323
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2774
|11,3339
|% 0,58
|
|Frank
|8,7715
|8,8244
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 0,57
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,40
|