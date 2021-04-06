***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.04.2021 13:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 77.265.416,88 USD 971,503 20,71 USD 20.119,83 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923778
BIST
15:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,52
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:088,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:089,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0617
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:08455,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.939.921
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.664
|% 9,98
|
|PAMEL
|36,60
|7.313.377
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.243.139
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|38.649.732
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|885.102.596
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,26
|769.494.629
|% 1,76
|
|GARAN
|6,75
|619.156.855
|% -0,59
|
|THYAO
|12,80
|614.769.507
|% 0,31
|
|JANTS
|921,80
|607.496.512
|% 3,74
|
|EKGYO
|1,98
|885.102.596
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,16
|273.593.162
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|110.140.702
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|129.165.258
|% 0,00
|
|GARAN
|6,75
|619.156.855
|% -0,59
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1829
|8,1869
|% 0,72
|
|Euro
|9,7247
|9,7322
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2560
|11,3125
|% 0,39
|
|Frank
|8,7619
|8,8147
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-11,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|5,07
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|2,44
|
|Çeyrek
|728
|745
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,62
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:20XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 11, 103.00 milyon TL de
-
15:20DERHL
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 719 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem
-
15:16VAKKO
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 686, 757 adet işlem