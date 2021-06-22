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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

22.06.2021 10:51



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona İlişkin Bilgiler 
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 48.831.900,95 USD 1.363,636 15,55 USD 21.204,54 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943503


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,98 25.028.321 % 9,99  
RAYSG 9,85 571.130 % 9,93  
QNBFB 45,00 96.165 % 9,76  
YESIL 2,18 24.814.771 % 9,55  
DAGHL 13,62 16.587.004 % 9,40  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 8,6193 8,6217 % -0,33  
Euro 10,2944 10,3004 % -0,33  
Sterlin 11,9951 12,0552 % -0,28  
Frank 9,3487 9,4050 % -0,35  
Riyal 2,2917 2,3032 % -0,35  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,84  
Altın Gr. 494 494 -0,73  
Cumhuriyet 3.274 3.324 -15,00  
Tam 3.258 3.342 -15,76  
Yarım 1.575 1.616 -7,62  
Çeyrek 790 808 -3,81  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,19  
Gümüş Gr. 7,19 7,19 0,02  
B. Petrol 75,57 75,57 0,76  
Seans Raporu 12:45
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