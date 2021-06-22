***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
22.06.2021 10:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 7.912.015,19 USD 136,861 141,2 USD 19.324,77 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943504
BIST
11:481.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.414
11:488,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
11:4810,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0407
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
11:48494,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 494,18
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler11:48
|CEOEM
|14,98
|24.477.970
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,69
|9.043.294
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|516.561
|% 9,93
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|RTALB
|19,84
|60.158.624
|% 8,95
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|AYCES
|69,90
|799.548
|% -3,85
|
|EUKYO
|8,64
|3.817.834
|% -3,46
|
|BOBET
|5,46
|63.847.663
|% -3,36
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|THYAO
|14,72
|408.619.332
|% -0,27
|
|HALKB
|5,35
|361.381.012
|% 1,52
|
|GARAN
|8,33
|282.195.426
|% 0,12
|
|KOZAL
|122,70
|221.353.640
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,18
|171.595.751
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,18
|171.595.751
|% 1,40
|
|HALKB
|5,35
|361.381.012
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,21
|150.256.360
|% 0,45
|
|GARAN
|8,33
|282.195.426
|% 0,12
|
|THYAO
|14,72
|408.619.332
|% -0,27
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6170
|8,6193
|% -0,35
|
|Euro
|10,2869
|10,2934
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,0063
|12,0665
|% -0,19
|
|Frank
|9,3467
|9,4030
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,35
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,53
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,71
|