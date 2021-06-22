***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )TürkçeFona İlişkin BilgilerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFona İlişkin Bilgiler TablosuAçıklamalarFona İlişkin BilgilerFona İlişkin Bilgiler TablosuFon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para BirimiAMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 86.801.430,28 USD 971,503 21,33 USD 20.722,16 USDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943505BIST