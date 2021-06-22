***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
22.06.2021 10:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 86.801.430,28 USD 971,503 21,33 USD 20.722,16 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943505
BIST
14:161.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:168,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:1610,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:16494,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 494,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.835.892
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.358.010
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.727.095
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.607.114
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,29
|71.941.507
|% -6,37
|
|ESCOM
|5,83
|35.218.364
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,64
|642.481.858
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,11
|625.527.675
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|572.463.414
|% -1,08
|
|HALKB
|5,29
|554.501.630
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,30
|455.997.525
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,11
|625.527.675
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|554.501.630
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,18
|202.318.499
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|572.463.414
|% -1,08
|
|VAKBN
|3,64
|168.652.026
|% -0,27
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6353
|8,6380
|% -0,14
|
|Euro
|10,3128
|10,3200
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0134
|12,0736
|% -0,13
|
|Frank
|9,3633
|9,4197
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,20
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,91
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|-13,82
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,69
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:26DERHL
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 748, 921 adet işlem
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, EKGYO
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, KOZAA, KOZAL
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 54 kaybederek (% -0.36 ) 1, 243
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, YESIL, KENT, VKFYO, DAGHL, CEOEM, OZBAL