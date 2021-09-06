***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.09.2021 14:56
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – Emerging Markets Bond 75.960.078,67 USD 971,503 21,59 USD 20.974,75 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961950
BIST
16:271.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:278,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2710,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:27488,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 488,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ORCAY
|14,33
|160.437.088
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.235.873
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.480
|% 9,94
|
|PENTA
|101,00
|10.700.542
|% 9,90
|
|SMART
|6,11
|6.249.930
|% 9,89
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|AKYHO
|2,47
|10.407.563
|% -3,14
|
|SAFKR
|8,00
|7.644.901
|% -2,56
|
|UMPAS
|1,23
|60.967
|% -2,38
|
|KONTR
|68,60
|261.067.942
|% 1,33
|
|EGEPO
|6,75
|247.479.265
|% 4,98
|
|RTALB
|25,02
|161.113.088
|% -1,65
|
|ORCAY
|14,33
|160.437.088
|% 9,98
|
|BRLSM
|10,23
|158.862.932
|% 3,54
|
|EGEPO
|6,75
|247.479.265
|% 4,98
|
|TURSG
|5,13
|144.060.589
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,98
|22.544.792
|% 2,08
|
|HDFGS
|2,93
|61.625.493
|% 4,27
|
|IHLGM
|0,95
|16.491.642
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4566
|8,4624
|% 0,00
|
|Euro
|10,0127
|10,0217
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|