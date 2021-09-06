***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.09.2021 14:56
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 8.150.626,3 USD 136,861 142,39 USD 19.487,64 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961952
BIST
12:371.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
12:378,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
12:3710,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0215
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
12:37488,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 488,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YEOTK
|32,20
|71.447.517
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|39.997.392
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.680.728
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|AKYHO
|2,47
|7.534.890
|% -3,14
|
|EKIZ
|6,25
|12.500
|% -3,10
|
|GARAN
|9,42
|674.487.976
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,53
|360.185.498
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|270.138.446
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,26
|252.132.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,43
|238.239.080
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,53
|360.185.498
|% 0,00
|
|GARAN
|9,42
|674.487.976
|% 0,11
|
|HALKB
|4,77
|270.138.446
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|29.160.151
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,26
|252.132.973
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4695
|8,4723
|% 0,12
|
|Euro
|10,0328
|10,0406
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6767
|11,7352
|% 0,53
|
|Frank
|9,1798
|9,2351
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,55
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|17,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,72
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|9,06
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,08
|