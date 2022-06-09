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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

09.06.2022 14:59
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 43.209.484,12 USD 1.363,636 14,46 USD 19.718,18 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036405


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 102.378.296 % 10,00  
DOBUR 44,48 8.331.278 % 9,99  
AVHOL 6,61 22.119.489 % 9,98  
SILVR 18,95 16.262.625 % 9,98  
EUREN 21,60 314.139.573 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,1146 17,1297 % 0,07  
Euro 18,0021 18,0547 % -1,11  
Sterlin 20,9713 21,0765 % -1,92  
Frank 17,1860 17,2896 % -1,45  
Riyal 4,5351 4,5578 % -0,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 19,33  
Altın Gr. 1.022 1.022 2,70  
Cumhuriyet 6.662 6.763 -131,00  
Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,20  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 0,03  
B. Petrol 121 121 -1,98  
Seans Raporu 18:05
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