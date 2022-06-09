***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
09.06.2022 14:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 7.413.832,68 USD 136,861 125,83 USD 17.221,22 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036406
BIST
17:212.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -36,35
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:2117,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0921
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:2117,9087
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,3478
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8751
17:211.007,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.007,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MAVI
|47,30
|101.089.324
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.188.497
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|21.929.697
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.832.967
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.093.017
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.398.628
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.003.463
|% -9,93
|
|DARDL
|3,54
|204.517.397
|% -8,76
|
|DOCO
|1.531,30
|33.201.163
|% -6,63
|
|MAGEN
|12,53
|110.103.689
|% -6,56
|
|THYAO
|47,18
|5.176.941.366
|% -2,40
|
|SISE
|22,18
|1.847.186.236
|% -3,40
|
|AKBNK
|8,49
|1.709.000.438
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,71
|1.532.162.551
|% 1,29
|
|GARAN
|15,26
|1.468.384.448
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,71
|1.532.162.551
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,60
|828.096.485
|% -2,99
|
|DOHOL
|4,07
|885.390.952
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,49
|1.709.000.438
|% 1,43
|
|TSKB
|2,39
|407.019.429
|% 0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9877
|17,0164
|% -0,59
|
|Euro
|17,8865
|17,9364
|% -1,75
|
|Sterlin
|20,9892
|21,0944
|% -1,84
|
|Frank
|17,1674
|17,2708
|% -1,56
|
|Riyal
|4,5286
|4,5513
|% -0,70
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-13,53
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-17,31
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|-139,00
|
|Tam
|6.621
|6.795
|-134,16
|
|Yarım
|3.200
|3.287
|-64,90
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,45
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,20
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,27
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34IMASM
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 43.14 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 898 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 76 kaybederek (% -1.46 ) 2, 274
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAVI, UFUK, SILVR, BRKO, EUREN, AVHOL, DOBUR
-
17:33
KZBGY, SAMAT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 82 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 161 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem