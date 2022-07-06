***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.07.2022 13:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 40.202.793,88 USD 1.363,636 14,1 USD 19.227,27 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042113
BIST
15:122.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1217,2148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1217,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0468
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:12966,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,02
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.187.475
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.240.765
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.042.946
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|175,00
|10.293.437
|% -6,07
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.749.097
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.566.833
|% -2,64
|
|THYAO
|48,94
|2.592.667.140
|% 1,07
|
|SISE
|21,44
|858.872.770
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|811.320.564
|% -1,73
|
|TUPRS
|240,20
|685.866.955
|% -1,88
|
|SASA
|41,10
|576.367.348
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,83
|465.981.939
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,36
|488.053.402
|% 4,06
|
|ODAS
|2,86
|268.477.857
|% 3,25
|
|AKBNK
|8,12
|479.153.758
|% 2,65
|
|THYAO
|48,94
|2.592.667.140
|% 1,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2072
|17,2148
|% 0,00
|
|Euro
|17,5688
|17,5948
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,5674
|20,6705
|% 0,52
|
|Frank
|17,6550
|17,7613
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5796
|4,6025
|% 0,16
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,20
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.486
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.174
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,12
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 14, 982.00 milyon TL de
-
15:27ASUZU
Yüzde 5.58 oranında artışla 149.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 897 adet işlem
-
15:25AKSUE
Yüzde 4.90 oranında artışla 32.10 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 040 adet işlem
-
15:24AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 841, 110 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, TUPRS