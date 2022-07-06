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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

06.07.2022 13:48
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 40.202.793,88 USD 1.363,636 14,1 USD 19.227,27 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042113


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BIST En Aktif Hisseler15:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.230.124 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.187.475 % 9,96  
SMRTG 27,44 110.637.680 % 9,94  
FONET 13,89 23.240.765 % 9,63  
PSGYO 9,78 95.042.946 % 9,40  
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15:12 Alış Satış %  
Dolar 17,2072 17,2148 % 0,00  
Euro 17,5688 17,5948 % 0,27  
Sterlin 20,5674 20,6705 % 0,52  
Frank 17,6550 17,7613 % -0,03  
Riyal 4,5796 4,6025 % 0,16  
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15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 5,20  
Altın Gr. 967 967 4,12  
Cumhuriyet 6.484 6.582 -54,00  
Tam 6.486 6.575 -33,00  
Yarım 3.174 3.215 -16,00  
Çeyrek 1.590 1.607 -8,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 0,17  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,12  
B. Petrol 102 102 1,12  
Seans Raporu 15:12
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