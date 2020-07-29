***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
29.07.2020 18:15
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştı.
COVID-19 etkisiyle faaliyet ortamında meydana gelen değişikliklere istinaden, 2020 yılsonu için beklentiler ekteki şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863581
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9884
En Düşük
6,9132
18:058,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1130
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2491
En Düşük
8,1145
18:05438,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,36
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.901.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.318.054
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,22
|19.683.813
|% -9,53
|
|NUGYO
|7,44
|68.408.563
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.276.081.116
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|GARAN
|7,10
|1.537.492.754
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,90
|249.633.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|TSKB
|1,15
|313.107.764
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0163
|9,0615
|% 0,89
|
|Frank
|7,5955
|7,6413
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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