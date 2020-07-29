***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamasıİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştı.COVID-19 etkisiyle faaliyet ortamında meydana gelen değişikliklere istinaden, 2020 yılsonu için beklentiler ekteki şekilde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863581BIST