***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, 2021 yılına ve geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.Banka'nın 2021 strateji ve hedeflerine dair bugün yapılacak yatırımcı toplantısına ilişkin sunum da Banka'nın web sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898013BIST