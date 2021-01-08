***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.01.2021 09:25
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, 2021 yılına ve geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.
Banka'nın 2021 strateji ve hedeflerine dair bugün yapılacak yatırımcı toplantısına ilişkin sunum da Banka'nın web sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898013
BIST
09:551.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.531
En Düşük
1.527
09:557,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3089
09:559,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9671
09:55449,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,88
|Açılış
|: 449,16
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
448,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,94
|645.185.698
|% 0,00
|
|TTRAK
|190,80
|115.960.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3314
|7,3367
|% -0,16
|
|Euro
|8,9914
|9,0059
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9208
|9,9706
|% -0,14
|
|Frank
|8,2465
|8,2962
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,75
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:06OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 205 adet işlem
-
10:05GEDIK
Yüzde 8.52 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 873 adet işlem
-
10:04DERAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 711 adet işlem
-
10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TCELL, TTKOM
-
10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, DOHOL, GUBRF