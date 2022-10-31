***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.02.2022 tarihli özel durum açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştı.Piyasa koşullarına bağlı olarak, 2022 yılsonu için beklentiler ekteki şekilde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075511BIST