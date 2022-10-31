***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
31.10.2022 18:25
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.02.2022 tarihli özel durum açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştı.
Piyasa koşullarına bağlı olarak, 2022 yılsonu için beklentiler ekteki şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075511
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1468
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05979,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 979,86
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|555.080.936
|% 9,99
|
|CMBTN
|432,80
|48.387.885
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|KLNMA
|15,90
|1.647.285
|% -7,29
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|TSKB
|3,01
|607.306.842
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6124
|% 0,17
|
|Euro
|18,3801
|18,3939
|% -0,77
|
|Sterlin
|21,3182
|21,4251
|% -0,92
|
|Frank
|18,5114
|18,6229
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,07
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.601
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.216
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,14
|92,14
|-1,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de