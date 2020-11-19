***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
19.11.2020 11:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889186
BIST
11:421.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,40
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
11:427,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
11:429,0923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0579
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
11:42457,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -7,06
|Açılış
|: 457,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:40
|IZTAR
|12,76
|3.585.147
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|91.603.300
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.036.325
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,74
|2.077.270.823
|% 3,27
|
|GARAN
|8,75
|1.407.446.977
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,89
|804.578.233
|% -1,37
|
|THYAO
|11,68
|542.229.052
|% -0,17
|
|PETKM
|4,73
|468.298.256
|% 0,64
|
|KRDMD
|4,74
|2.077.270.823
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,89
|804.578.233
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,94
|415.387.288
|% -2,51
|
|GARAN
|8,75
|1.407.446.977
|% -1,13
|
|PETKM
|4,73
|468.298.256
|% 0,64
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6664
|7,6740
|% -0,54
|
|Euro
|9,0713
|9,0857
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,0772
|10,1278
|% -1,30
|
|Frank
|8,3479
|8,3982
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0328
|2,0430
|% -0,92
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,70
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,04
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55UZERB
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 25.16 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 108 adet işlem
-
11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 22 kaybederek (% -0.64 ) 1, 438
-
11:52
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, YKBNK
-
11:52XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 10, 132.00 milyon TL de
-
11:52BERA
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 986, 596 adet işlem