***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca çeşitli tertip ve vadelerde yurtdışında ihraç edilmek üzere 400.000.000 EUR veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar ipotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923782BIST