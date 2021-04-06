***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.04.2021 14:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca çeşitli tertip ve vadelerde yurtdışında ihraç edilmek üzere 400.000.000 EUR veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar ipotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923782
BIST
15:061.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,05
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:068,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:069,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0611
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:06455,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,40
|Açılış
|: 455,46
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:06
|CEOEM
|6,60
|49.879.496
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.939.921
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.719
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.243.139
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|38.656.655
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,24
|771.140.349
|% 1,54
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|JANTS
|939,60
|624.504.382
|% 5,74
|
|THYAO
|12,82
|617.954.576
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,17
|287.060.397
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|142.708.516
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,15
|110.337.536
|% 1,77
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1830
|8,1874
|% 0,73
|
|Euro
|9,7250
|9,7316
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,2565
|11,3129
|% 0,39
|
|Frank
|8,7634
|8,8162
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,52
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,58
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|10,62
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,13
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:22FORMT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 807, 448 adet işlem
-
15:21BRKSN
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 972 adet işlem
-
15:20XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 11, 103.00 milyon TL de
-
15:20DERHL
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 719 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem