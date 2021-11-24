***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
24.11.2021 10:35
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979395
BIST
13:001.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 42,59
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0012,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,2222
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0014,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -0,3267
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:00729,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -9,30
|Açılış
|: 729,25
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:58
|PRKAB
|65,45
|23.058.559
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.812.287
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.492.748
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.240.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.434.221
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.100.204
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,70
|13.198.332
|% -5,80
|
|IDEAS
|40,26
|20.801.139
|% -5,05
|
|GESAN
|23,92
|34.690.707
|% -5,00
|
|GARAN
|11,79
|2.285.755.361
|% 1,90
|
|PETKM
|8,03
|1.333.228.944
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,50
|1.321.028.726
|% 1,74
|
|KRDMD
|8,97
|1.299.565.994
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,95
|1.195.286.017
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,50
|1.321.028.726
|% 1,74
|
|GARAN
|11,79
|2.285.755.361
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,23
|415.261.195
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,95
|1.195.286.017
|% 0,72
|
|PETKM
|8,03
|1.333.228.944
|% 1,26
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5650
|12,5864
|% -1,72
|
|Euro
|14,0841
|14,1116
|% -2,26
|
|Sterlin
|16,8802
|16,9649
|% -1,34
|
|Frank
|13,4949
|13,5762
|% -1,41
|
|Riyal
|3,3689
|3,3858
|% -1,16
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,73
|
|Altın Gr.
|723
|723
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.742
|4.878
|11,68
|
|Yarım
|2.292
|2.360
|5,65
|
|Çeyrek
|1.150
|1.180
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,23
|