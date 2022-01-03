***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
03.01.2022 16:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988039
BIST
10:181.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 30,04
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1813,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1814,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1910
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:18767,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,20
|Açılış
|: 767,20
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|CRFSA
|46,22
|3.207.992
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.345.843
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|EDIP
|3,27
|9.457.807
|% 6,86
|
|PRKAB
|64,10
|42.403.037
|% -3,68
|
|BAGFS
|17,11
|15.923.556
|% -3,33
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,44
|335.237.444
|% 2,75
|
|EREGL
|30,00
|274.892.024
|% 2,60
|
|SISE
|14,22
|189.087.048
|% 2,60
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,24
|76.066.280
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|83.038.806
|% 1,45
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2211
|13,2325
|% 1,26
|
|Euro
|14,9173
|14,9928
|% 1,29
|
|Sterlin
|17,8182
|17,9076
|% 1,26
|
|Frank
|14,3920
|14,4787
|% 1,37
|
|Riyal
|3,5242
|3,5418
|% 1,32
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|10,96
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-0,19
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:33KRSTL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 755, 861 adet işlem
-
10:32IHEVA
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 337, 019 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, AKBNK, EKGYO
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TOASO, TKFEN
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 94 artarak (% 1.51 ) 1, 739