***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Ayrıca Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilir Finans Çerçevesi (Sustainable Finance Framework) belgesi ve söz konusu belgenin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü de ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053429BIST