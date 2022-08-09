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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

09.08.2022 12:49
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 05.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Ayrıca Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilir Finans Çerçevesi (Sustainable Finance Framework) belgesi ve söz konusu belgenin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü de ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053429


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OBASE 18,57 245.811.698 % 9,95  
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Altın Gr. 1.036 1.036 2,33  
Cumhuriyet 6.903 7.007 -3,00  
Tam 6.946 7.000 3,00  
Yarım 3.384 3.422 1,00  
Çeyrek 1.697 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,60 0,06  
Gümüş Gr. 11,88 11,91 0,07  
B. Petrol 96,05 96,05 -0,26  
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