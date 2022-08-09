***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
09.08.2022 12:49
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Ayrıca Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilir Finans Çerçevesi (Sustainable Finance Framework) belgesi ve söz konusu belgenin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü de ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053429
BIST
16:402.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 30,30
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:4017,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:4018,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2371
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:401.033,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ASUZU
|264,60
|197.169.812
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.248.838
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|372.540.036
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.811.698
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.992.914
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.855.622
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.511.982.332
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,10
|1.644.573.368
|% -8,93
|
|THYAO
|59,70
|3.723.988.729
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,39
|2.231.065.303
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,81
|1.730.993.864
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,10
|1.644.573.368
|% -8,93
|
|EKGYO
|3,64
|1.601.600.424
|% 5,20
|
|EKGYO
|3,64
|1.601.600.424
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,39
|2.231.065.303
|% 2,86
|
|ODAS
|4,02
|1.096.442.131
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|711.290.660
|% 4,63
|
|TSKB
|3,37
|679.042.340
|% 3,69
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9279
|17,9398
|% 0,23
|
|Euro
|18,5092
|18,5235
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,8386
|21,9481
|% 1,26
|
|Frank
|18,9608
|19,0750
|% 1,34
|
|Riyal
|4,7558
|4,7797
|% 0,11
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|-0,26
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:52NTGAZ
Yüzde 7.73 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 432, 107 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 2, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 38, 026.00 milyon TL de
-
16:50ALKA
Yüzde 4.32 oranında artışla 49.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 019 adet işlem
-
16:48SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 518, 313 adet işlem
-
16:47SKBNK
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 258, 634 adet işlem