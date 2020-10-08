***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.10.2020 12:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879760
BIST
15:331.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:337,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
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7,9421
En Düşük
7,8628
15:339,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,2400
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9,3543
En Düşük
9,2582
15:33483,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,88
|Açılış
|: 483,80
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:31
|UTPYA
|18,37
|10.079.140
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.833
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.004.799
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.393.118
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.026.018.449
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|932.618.986
|% 0,75
|
|ASELS
|18,18
|844.744.864
|% -2,05
|
|TUPRS
|81,95
|722.856.402
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,33
|572.607.981
|% -4,21
|
|PETKM
|4,51
|1.026.018.449
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,13
|229.462.963
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|228.220.656
|% 2,40
|
|YGYO
|1,14
|190.798.437
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,74
|410.748.372
|% 1,11
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9220
|7,9256
|% 0,56
|
|Euro
|9,3242
|9,3296
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1876
|10,2386
|% 0,32
|
|Frank
|8,5840
|8,6357
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1029
|2,1134
|% 0,35
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,39
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|35,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,51
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,18
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|
Seans Raporu
15:31
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15:47XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 221.00 milyon TL de
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15:47PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 486, 337 adet işlem
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15:46YONGA
Yüzde 6.50 oranında artışla 37.70 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 758 adet işlem
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15:45IEYHO
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 402, 615 adet işlem
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15:44ANELE
Yüzde 5.51 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 216, 340 adet işlem