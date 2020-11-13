***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.11.2020 10:43
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 12.11.2020 tarih, 2020/70 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888364
BIST
12:551.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:557,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0784
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:559,0053
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0925
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:55461,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,17
|Açılış
|: 461,72
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SEYKM
|13,97
|13.196.273
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.109.184
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.826.355
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,29
|687.940.114
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.668.346
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.421.542
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|513.252.079
|% -0,82
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6033
|7,6104
|% -1,02
|
|Euro
|8,9973
|9,0053
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0454
|10,0957
|% -0,15
|
|Frank
|8,3365
|8,3868
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% -0,56
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|