***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.11.2020 14:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameyi oluşturan dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.11.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 24.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889739
BIST
16:511.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:517,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0892
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:519,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1263
|Açılış
|: 9,4650
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:51463,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,27
|Açılış
|: 463,36
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EGEEN
|1.712,70
|308.171.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.680.967
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.631.046
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.919
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.659.772.547
|% -7,22
|
|THYAO
|11,84
|1.460.616.356
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|TSKB
|2,58
|955.330.976
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|561.625.213
|% 2,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9718
|7,9765
|% 1,13
|
|Euro
|9,4536
|9,4643
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,5850
|10,6380
|% 1,07
|
|Frank
|8,6964
|8,7488
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1172
|2,1278
|% 0,97
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,27
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
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