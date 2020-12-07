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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2020 12:16



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891694


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