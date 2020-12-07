***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2020 12:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891694
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 461,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|335.684
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.686.094
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,80
|20.753.249
|% -7,15
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,40
|9.966.807
|% -6,31
|
|PETKM
|5,01
|3.212.263.945
|% 7,97
|
|TUPRS
|96,75
|1.023.063.152
|% 3,37
|
|GARAN
|9,01
|972.084.766
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,81
|865.673.217
|% -1,75
|
|SASA
|20,10
|751.430.420
|% 7,43
|
|PETKM
|5,01
|3.212.263.945
|% 7,97
|
|TSKB
|1,85
|573.199.085
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|865.673.217
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|570.750.707
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,65
|383.590.753
|% 7,72
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8368
|7,8384
|% 0,33
|
|Euro
|9,4887
|9,4943
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,3721
|10,4241
|% -0,91
|
|Frank
|8,7585
|8,8112
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0828
|2,0932
|% 0,29
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,18
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,89
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|-0,45
|
Seans Raporu
15:12
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15:22SANKO
Yüzde 5.93 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 619 adet işlem
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15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
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15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem