***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesiYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.02.2021Ek Açıklamalarİlgi: 24.07.2020 ve 02.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 500.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir. Gerekli başvuru bugün SPK'ya yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909857BIST