***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.02.2021 12:21
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 ve 02.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 500.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir. Gerekli başvuru bugün SPK'ya yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909857
BIST
13:551.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,66
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:556,9160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0482
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:558,4187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:55406,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,15
|Açılış
|: 406,08
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.810.888
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|35.168.119
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|PSDTC
|31,50
|27.610.893
|% -5,12
|
|KOZAL
|150,20
|1.566.802.629
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,15
|1.024.096.790
|% 8,20
|
|SASA
|40,64
|948.386.078
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,59
|948.248.095
|% 1,97
|
|IPEKE
|17,20
|710.178.653
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,57
|659.658.136
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,59
|948.248.095
|% 1,97
|
|TSKB
|1,78
|248.770.999
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,92
|326.078.976
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|414.820.477
|% 0,58
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9156
|6,9200
|% -0,63
|
|Euro
|8,4141
|8,4206
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,6174
|9,6657
|% -0,38
|
|Frank
|7,7658
|7,8126
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8400
|1,8492
|% -0,60
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|7,00
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-10,24
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,95
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,21
|