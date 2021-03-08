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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.03.2021 15:31



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ilgide yer alan açıklamamız kapsamında gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915952


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