***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 08.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.03.2022Ek Açıklamalarİlgi: 24.02.2021 ve 08.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca ilgide kayıtlı özel durum açıklamalarında Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 7.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının ihraç limitine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı 25.03.2021 tarih, 2021/15 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920761BIST