***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanı SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2022Ek Açıklamalarİlgi: 02.10.2020 ve 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli tavan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olduğu 02.10.2020 ve 16.02.2021 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihraç tavanına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 01.04.2021 tarih, 2021/17 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922747BIST