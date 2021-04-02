***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.04.2021 09:29
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanı SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 02.10.2020 ve 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli tavan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olduğu 02.10.2020 ve 16.02.2021 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihraç tavanına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 01.04.2021 tarih, 2021/17 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922747
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|Açılış
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En Düşük
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|3,96
|21.942.555
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|
|DERHL
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|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
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|827,00
|276.938.235
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|
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|29.494.559
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|
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|% -0,85
|
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|8,1516
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|9,6014
|% 0,11
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|Sterlin
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|11,3000
|% 0,55
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|8,6678
|% 0,49
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|2,1790
|% 0,60
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|Alış
|Satış
|%
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|1.733
|3,08
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
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|6,54
|0,03
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