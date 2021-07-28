***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2021 18:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli kararı ile Bankamız tarafından, yurt içinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar, sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesine, ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da bir başka göstergenin referans olarak alınması ve lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma aracının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, vade ve ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952359
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
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|Önceki Kapanış
|: 1.360
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1.368
En Düşük
1.355
18:058,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
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8,5782
En Düşük
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18:0510,1383
En Yüksek
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|: 0,16%
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|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1463
En Düşük
10,0801
18:05496,25
En Yüksek
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|Açılış
|: 496,25
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|Önceki Kapanış
|: 495,15
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498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5681
|8,5699
|% 0,13
|
|Euro
|10,1268
|10,1383
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8653
|11,9248
|% 0,18
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,90
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
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