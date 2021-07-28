***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2021 18:09
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli kararı ile Bankamız tarafından, yurt içinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da bir başka göstergenin referans olarak alınması ve lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma aracının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, vade ve ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952360
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
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1.368
En Düşük
1.355
18:058,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
|: 8,5680
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8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1448
En Düşük
10,0801
18:05496,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 496,00
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|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5677
|8,5709
|% 0,14
|
|Euro
|10,1100
|10,1375
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8546
|11,9141
|% 0,09
|
|Frank
|9,3376
|9,3939
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2772
|2,2887
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,32
|
Seans Raporu
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17:59CRDFA
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