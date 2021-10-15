***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni "Satış Türü" Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak düzeltildi.Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021Ek Açıklamalarİlgi: 28.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970990BIST