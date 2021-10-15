***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2021 12:06
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni "Satış Türü" Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak düzeltildi.
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970990
BIST
12:041.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
12:049,2148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,1830
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
12:0410,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0316
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
12:04528,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,38
|Açılış
|: 528,84
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,36
|20.132.864
|% 7,02
|
|PENGD
|3,60
|18.432.329
|% 5,88
|
|SARKY
|13,11
|17.570.616
|% 4,71
|
|CEOEM
|10,27
|66.593.500
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.501.879
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|33.709.135
|% -9,97
|
|KZBGY
|28,60
|161.203.449
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.478.112
|% -9,95
|
|GARAN
|9,08
|1.125.568.097
|% -1,94
|
|TUPRS
|128,40
|426.736.576
|% 2,72
|
|THYAO
|14,46
|389.182.694
|% 1,12
|
|ASELS
|16,61
|274.908.199
|% 0,24
|
|EREGL
|17,58
|265.109.776
|% 0,17
|
|EKGYO
|1,87
|239.174.999
|% 1,63
|
|GARAN
|9,08
|1.125.568.097
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,38
|259.200.552
|% -0,42
|
|VAKBN
|3,37
|140.744.553
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,18
|204.055.781
|% -1,33
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2121
|9,2148
|% 0,41
|
|Euro
|10,6959
|10,7049
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,5831
|12,6462
|% 0,52
|
|Frank
|9,9289
|9,9887
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4451
|2,4574
|% 0,18
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-9,47
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.492
|3.545
|-14,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|-12,67
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|-6,13
|
|Çeyrek
|843
|862
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|
Seans Raporu
12:04
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12:13SARKY
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 827 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 43 kaybederek (% -0.03 ) 1, 519
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12:12XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 186.00 milyon TL de
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12:12BTCIM
Yüzde 4.02 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 141 adet işlem
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12:11PENGD
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 082, 976 adet işlem