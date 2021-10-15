***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2021 12:07
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970995
BIST
11:521.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:529,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5210,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0171
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:52528,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,77
|Açılış
|: 528,46
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,24
|18.495.949
|% 6,57
|
|PENGD
|3,60
|17.384.452
|% 5,88
|
|VBTYZ
|21,68
|96.515.446
|% 5,14
|
|CEOEM
|10,27
|65.860.747
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.491.365
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.562.741
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.447
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,80
|57.356.208
|% -9,04
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,10
|411.494.160
|% 2,48
|
|THYAO
|14,40
|311.871.874
|% 0,70
|
|ASELS
|16,59
|260.732.109
|% 0,12
|
|EREGL
|17,58
|247.311.908
|% 0,17
|
|EKGYO
|1,86
|235.368.600
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|236.179.177
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,37
|137.992.415
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,18
|193.248.537
|% -1,33
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2042
|9,2072
|% 0,32
|
|Euro
|10,6871
|10,6904
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,5818
|12,6449
|% 0,51
|
|Frank
|9,9249
|9,9847
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4450
|2,4572
|% 0,18
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-15,16
|
|Yarım
|1.679
|1.722
|-7,34
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,67
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|