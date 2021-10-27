***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2021 15:46
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamızca bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972824
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
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|Önceki Kapanış
|: 1.509
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1.521
En Düşük
1.503
18:059,5009
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0348
|Açılış
|: 9,4880
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|Önceki Kapanış
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9,5507
En Düşük
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18:0511,0613
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|Değişim
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|| -0,0057
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11,1022
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18:05548,53
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,40
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 549,94
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550,73
En Düşük
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|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
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|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
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|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
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|KSTUR
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|446.317
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|
|EUKYO
|4,54
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|6.588.255
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|
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|
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|1.483.519.515
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|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
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|
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|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
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|2.894.508.903
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|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4874
|9,4951
|% -0,43
|
|Euro
|11,0345
|11,0591
|% -0,07
|
|Sterlin
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|13,0771
|% -0,61
|
|Frank
|10,3020
|10,3641
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5220
|2,5347
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|4,74
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
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