***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2021 15:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli kararı ile Bankamızca yurt içinde 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutara kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihracı yapılmasına bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde diğer merciler nezdinde her türlü başvurunun ve işlemin yapılması, her bir ihraç için gerçekleştirilecek tutar ile ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili, tahkim ve yetki şartları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması, tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972825
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|
|SELVA
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|JANTS
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|327.031.133
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|7.872.396
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|
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|
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|Satış
|%
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|Sterlin
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|Frank
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|
|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.798
|4,67
|
|Altın Gr.
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|549
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|
|Cumhuriyet
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|3.659
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|
|Tam
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|-0,14
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|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
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|
|Gümüş.Ons
|24,12
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|
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