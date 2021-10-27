***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.10.2021 15:44
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamızca bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurtdışında ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972822
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
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|Önceki Kapanış
|: 1.519
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1.525
En Düşük
1.517
12:359,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,5100
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|Önceki Kapanış
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9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1433
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11,1795
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11,0056
12:35551,78
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 547,96
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558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5234
|9,5283
|% 0,51
|
|Euro
|11,1281
|11,1433
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1085
|13,1742
|% 0,90
|
|Frank
|10,3984
|10,4610
|% 1,07
|
|Riyal
|2,5318
|2,5445
|% 0,43
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,49
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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