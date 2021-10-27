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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.10.2021 15:44



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamızca bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurtdışında ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972822


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