***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.11.2021 10:49
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 11.11.2021 tarih, 2021/57 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977300
BIST
11:521.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:529,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:5211,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0187
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:52590,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,36
|Açılış
|: 590,90
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,23
BIST En Aktif Hisseler11:52
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,53
|28.435.469
|% 9,29
|
|OYLUM
|9,67
|20.445.963
|% 9,27
|
|DOAS
|44,86
|167.954.665
|% 8,04
|
|CEOEM
|9,99
|29.934.024
|% 7,19
|
|KZBGY
|32,02
|9.667.414
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,59
|227.900.752
|% -9,83
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|53.903.956
|% -6,98
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,53
|1.391.909.907
|% -1,57
|
|GARAN
|10,62
|512.981.206
|% 0,19
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,49
|406.036.935
|% 0,94
|
|THYAO
|17,98
|371.607.909
|% 1,47
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|1.391.909.907
|% -1,57
|
|ODAS
|1,56
|220.629.662
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,06
|178.726.739
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,49
|406.036.935
|% 0,94
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9213
|9,9239
|% 0,21
|
|Euro
|11,3610
|11,3691
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2509
|13,3174
|% 0,40
|
|Frank
|10,7224
|10,7870
|% 0,18
|
|Riyal
|2,6361
|2,6493
|% 0,11
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,47
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,63
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:05OZRDN
Yüzde 6.26 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 878 adet işlem
-
12:04CEOEM
Yüzde 7.40 oranında artışla 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 071, 638 adet işlem
-
12:03ICBCT
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 859 adet işlem
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.56 ) 1, 777
-
12:02XU100
Endeks 1, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 7, 220.00 milyon TL de