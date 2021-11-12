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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.11.2021 10:50
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 11.11.2021 tarih, 2021/57 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977301


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 12.935.588 % 9,97  
OYLUM 9,59 14.819.895 % 8,36  
ATATP 57,20 33.545.950 % 7,92  
OZRDN 9,09 11.075.836 % 7,32  
BRSAN 26,36 31.297.769 % 6,63  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 9,9287 9,9306 % 0,28  
Euro 11,3769 11,3850 % 0,30  
Sterlin 13,2600 13,3265 % 0,47  
Frank 10,7372 10,8019 % 0,32  
Riyal 2,6414 2,6547 % 0,32  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -4,41  
Altın Gr. 594 594 0,68  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,25 25,27 0,03  
Gümüş Gr. 8,06 8,07 0,04  
B. Petrol 82,30 82,30 -0,57  
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