***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.11.2021 10:50
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 11.11.2021 tarih, 2021/57 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977301
BIST
10:411.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:419,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:4111,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0347
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:41593,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,72
|Açılış
|: 593,98
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:39
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|14.819.895
|% 8,36
|
|ATATP
|57,20
|33.545.950
|% 7,92
|
|OZRDN
|9,09
|11.075.836
|% 7,32
|
|BRSAN
|26,36
|31.297.769
|% 6,63
|
|KZBGY
|32,02
|7.874.326
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,79
|113.383.717
|% -8,68
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,44
|20.439.876
|% -5,43
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,46
|809.483.003
|% -2,48
|
|KRDMD
|7,55
|247.433.768
|% 1,75
|
|THYAO
|17,97
|240.055.883
|% 1,41
|
|GARAN
|10,65
|232.089.454
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,40
|223.353.360
|% -0,06
|
|PETKM
|7,46
|809.483.003
|% -2,48
|
|ADESE
|1,33
|142.248.400
|% -1,48
|
|ODAS
|1,55
|67.849.009
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,11
|44.225.923
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,55
|247.433.768
|% 1,75
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9287
|9,9306
|% 0,28
|
|Euro
|11,3769
|11,3850
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2600
|13,3265
|% 0,47
|
|Frank
|10,7372
|10,8019
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6414
|2,6547
|% 0,32
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,41
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|-0,57
|
Seans Raporu
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