***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2022İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para 25.02.2022Ek Açıklamalarİlgi: 19.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ilgide yer alan açıklamamız kapsamında gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004467BIST