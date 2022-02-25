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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.02.2022 15:24
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para 25.02.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ilgide yer alan açıklamamız kapsamında gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004467


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