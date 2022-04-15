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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.04.2022 11:10
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 27.10.2021 ve 07.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 300.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir. Gerekli başvuru bugün SPK'ya yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021027


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