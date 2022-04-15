***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.04.2022 11:10
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.10.2021 ve 07.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca 400.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 300.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir. Gerekli başvuru bugün SPK'ya yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021027
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0164
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8472
En Düşük
15,7828
18:05933,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,43
|Açılış
|: 933,61
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6186
|14,6216
|% -0,07
|
|Euro
|15,7821
|15,8079
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,9900
|19,0853
|% -0,35
|
|Frank
|15,4303
|15,5233
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8890
|3,9086
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,24
|
|Altın Gr.
|933
|934
|4,43
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,11
|