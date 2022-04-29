***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.04.2022 09:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanı SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.03.2022 ve 15.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtdışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli tavan başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olduğu 07.03.2022 ve 15.04.2022 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihraç tavanına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 28.04.2022 tarih, 2022/22 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025358
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
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14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0332
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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15,7308
En Düşük
15,6169
18:05891,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -13,87
|Açılış
|: 892,12
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8932
|14,8980
|% 0,33
|
|Euro
|15,6831
|15,6933
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5993
|18,6926
|% -0,08
|
|Frank
|15,1901
|15,2817
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9577
|3,9775
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-33,20
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-13,55
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,49
|
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