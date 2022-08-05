***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 07.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 07.06.2022 özel durum açıklamamız. Bankamızca ilgide kayıtlı özel durum açıklamasında Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının ihraç limitine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı 04.08.2022 tarih, 2022/38 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052204BIST