***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2022 21:04
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satı Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca yurtiçinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı 17.11.2022 tarih, 2022/64 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081022
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6312
En Düşük
18,5265
18:0019,2455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0538
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.046,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.047,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.046,62
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6220
|% 0,15
|
|Euro
|19,2277
|19,2566
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,0640
|22,1746
|% 0,31
|
|Frank
|19,4496
|19,5667
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,92
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.976
|7.106
|-25,00
|
|Yarım
|3.388
|3.474
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.736
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|-2,54
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
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